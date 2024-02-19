Balıkçı Barınağı Projesi’nin Yüzde 80’i Tamamlandı
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Mert Plajı’nda yapımı devam eden 'Balıkçı Barınağı Projesi'nin yüzde 80’i tamamlandı.
Samsun’da amatör balıkçıların küçük balıkçı tekneleri için yaşadıkları barınak sorununa Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüm üretildi. Bu kapsamda Mert Plajı’nda yapımı devam eden ve amatör balıkçıların heyecanla beklediği Balıkçı Barınağı Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Toplam 9 bin 300 metrekare alanda 126 barınağın inşa edildiği projenin yüzde 80’i tamamlandı.
"Kısa sürede tamamlanacak"
Proje ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, “Samsun’da amatör balıkçılık hızla gelişmekte, tekne sayısı artmaktadır. İşte bu gerçekten hareketle Mert Plajı’nda Balıkçı Barınağı Projemizin startını verdik. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Projenin yüzde 80’i tamamlandı. İnşallah en kısa sürede burayı hizmete açacağız. Balıkçılarımızı modern barınaklarına kavuşturacağız” dedi.
Vira Haber
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