Balıkçı Barınağının İskelesinde Askıda Kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 arkadaş, bir otomobille ilçedeki balıkçı barınağına geldi.

Sürücüsünün iskeleye yanaştırdığı otomobil, bir süre sonra akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın etkisiyle kayarak askıda kaldı.

ARAÇTAKİ KİŞİLER YARDIM İSTEDİ

Durumu fark eden araçtaki 2 kişi, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Askıda kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.