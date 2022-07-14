Balıkçı Gemileri Trabzon'daki Tersanelerde Yeni Sezona Hazırlanıyor

Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisindeki tersaneler hem Trabzon hem de çevre illerden gelen balıkçılar dolayısıyla yoğun günler geçiriyor.

İşletmeci Murat Şengün, 125 metreye kadar yük, tanker, balıkçı ve yolcu gemisi, yat, römorkör ve her türlü yüzer aracı yapabilecek teknolojik donanımları bulunduğunu, üçüncü nesil olarak aile üyeleriyle üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Av sezonunun sona erdiği 15 Nisan'dan itibaren balıkçıların tamirat ve tadilat için gemilerini tersaneye getirdiğini ifade eden Şengün, yeni av sezonu için gemi siparişleri aldıklarını aktardı.

Şengün, tersaneye getirilen gemilere bakım, tadilat, boya, modifiye gibi işlemler yapıldığını kaydederek, "Biz de 1 Eylül'e kadar gemileri yeni sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Tersanede şu günlerde hummalı bir çalışma var." dedi.

Rize'de kardeşi Harun ile baba mesleği balıkçılığı sürdüren Hakkı Kuru ise sezon bittikten sonra gemisini bakıma getirdiğini belirterek, "Boya, tamirat, makine takılacaksa o işler, sonar cihazları gibi tersanede ne gerekiyorsa onlar yapılıyor. Geminin iş durumuna göre tersanede kalma süresi değişiyor. 20 gün, 2 ay, bazen de 6 ay kalırsın. Ne kadar çok işin olursa o kadar kalırsın. Bizim fazla işimiz yok, bir ay kalacağız." diye konuştu.

Gelecek sezon bol av olmasını temenni eden Kuru, şunları kaydetti:

"Ticaret olarak hamsi olmazsa olmazımız. İnşallah sezon iyi gider ve gemici, komisyoncu, kamyoncu, fabrikacılarımız, şoförlerimiz, ailelerimiz için iyi olur. Çok balık olur, herkes ucuz yer. Bu biraz arz talep meselesi, her şey bollaşırsa vatandaş da ucuz balık yer. Biz istiyoruz ki herkes ucuz balık yesin. Ne kadar çok tüketilirse bizim için de iyi olur."

Harun Kuru ise geçen sezonun balıkçılar için çok iyi geçmediğini söyledi. Bu sezonun iyi geçmesini umduklarını dile getiren Kuru, "Kardeşimle denize iki gemi olarak çıkıyoruz. Toplamda 100 kişi ekmek yiyor, o nedenle gemilere her sene bakım yaptırmak için tersaneye çektik. Altının temizlenmesi ve rutin bakımlarını yapıyoruz." dedi.