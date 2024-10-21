Balıkçı Tekneleri Şiddetli Dalga ve Fırtına Yüzünden Limanlara Sığındı
Doğu Karadeniz'de son günlerde etkili olan fırtına ve buna bağlı olarak denizde oluşan şiddetli dalgalar özellikle balıkçıları olumsuz etkiliyor.
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Olumsuz hava şartları yüzünden denize açılamayan tekneler farklı limanlara demir atarak bekleyişini sürdürürken, bu durum balık tezgâhlarına olumsuz yansıyor. Geçtiğimiz haftalarda Trabzon Toptancı Balık Hali'ne binlerce kasa palamut gelirken, bugünlerde bu rakam önemli ölçüde azalarak 150 kasaya kadar geriledi.
Vira Haber
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Etiketler : Balık, Balıkçı, Tekne, Balıkçı Teknesi
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