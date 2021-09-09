Balıkçılar isyanda: "Palamut zengin balığı oldu, kilosu 135 TL"

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıklar tezgahlardaki yerini alırken, palamutun az olması dikkat çekiyor. Sezon açılması ile av sezonu heyecanını yaşayan balıkçılar, fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşların eli boş döndüğünü ifade etti.

Tezgahlarda yer alan balıklardan; Palamut tane 40 TL, mezgit 60 TL, istavrit 50 TL, barbun 70 TL, çupra ve levrek kilosu 70 TL, sarı kanat kilosu 150 TL, lüfer 120 TL fiyatlarından satılıyor.



Balıkçı Serkan Ölmez, tezgahta yer alan balıkların yüksek fiyattan satılmasından dolayı et ile yarıştıklarını söyledi.

Bu sezondan beklentilerin zayıf olduğunu vurgulayan Ölmez yaptığı açıklamada, “Balıklar çok pahalı, sezon hiç iyi gitmiyor. Denizlerde palamut yok denecek kadar az. Bu sene de olmayacağını gösteriyor, hiç hoş değil. Hamsi de sıkıntılı biraz ama olur gibi görünüyor, ne olacağı belli değil. Vatandaşların talebi çok zayıf. “Et yerim daha iyi” diyor. Mevsiminden dolayı palamut soruyorlar, o da yok. Gördüğünüz gibi 300 gramlık palamut 40 lira. Bunu zaten parası olan yer de, olmayan bakar. Bu seneden beklentimiz çok zayıf, hiç umutlu değilim ben. Fiyatlar ateş pahası. Tonlarca balık tutulmadı, onun önüne geçildi. Tek temennimiz hamsi, kurtuluşumuz da hamsi. Olursa bu sene gariban da balık yer, biz de para kazanırız.” İfadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde palamutun durumu ile ilgili de konuşan Ölmez, “Palamut bu ayın 15’ine kadar kendisini gösterirse olur, yine de fiyatı yüksek gider. Palamutun azalma sebebi, dalyanların kaldırılması lazım, dalyanları koymayacaklar. Torikler havyar dökerken tutmayacaklar” dedi.

Vira Haber