Balıkçılar Saros Körfezi’nde Köpekbalığı Görüntüledi

Tekneleri ile Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarına açılan balıkçılar, suyun yüzeyinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce şaşırdı. Balıkçılardan biri cep telefonu ile bu anları kaydederken, köpekbalığı bir süre sonra gözden kayboldu.

Vira Haber