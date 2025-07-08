İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Balıkçılar Saros Körfezi’nde Köpekbalığı Görüntüledi
Balıkçılar Saros Körfezi’nde Köpekbalığı Görüntüledi

Balıkçılar Saros Körfezi’nde Köpekbalığı Görüntüledi

Edirne’deki Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarında balıkçılar, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı görüntüledi.

A+A-

Tekneleri ile Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarına açılan balıkçılar, suyun yüzeyinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce şaşırdı. Balıkçılardan biri cep telefonu ile bu anları kaydederken, köpekbalığı bir süre sonra gözden kayboldu.

Vira Haber


Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.