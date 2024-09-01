Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek Sezonu Açtı

Sinop’ta balıkçılar törenle ‘Vira Bismillah’ dedi

Sinop'ta balıkçılar, av yasağının sona ermesi dolayısıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, sona erdi. Av yasağının kalkmasının ardından Sinop’ta, 2024-2025 su ürünleri av sezonu töreni düzenlendi. Sinop İskelesi'nde yapılan törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, balıkçılar ve yakınları katıldı. Törende, sinevizyon ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törende konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan balıkçılığın Sinop’un tarihsel, kültürel ve ekonomik yapısındaki vazgeçilmez rolünü vurguladı. Özarslan “Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomiye ne kadar katkı verdiğini biliyoruz. 4.5 aylık bir hasret bugün bitiyor. Türkiye’miz gibi 3 tarafı denizler ile çevrili olan, deniz kokan Sinop'umuzda balıkçılık, Sinop’un tarihinin, kültürünün ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçası. 5 bin 720 profesyonel balıkçılıkla geçinen emekçilerimiz ile beraber aynı zamanda yalnızca avcılık değil 27 adet yetiştiricilik ile işgal eden şirketlerimiz var. Türk somonunda özellikle Sinop Türkiye’nin incisi. Balıkçılık sektöründeki gelişimin sürdürülmesi için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret içerisinde. Sinop’umuz Karadeniz’in bereketli sularının bize sunduğu nimetlerle Türkiye’nin en önemli balıkçılık ve su ürünleri merkezi olma liderliğini devam ettirecektir” dedi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise Sinop'un balıkçılık sektörü içindeki önemini ve yürütülen koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını katılımcılarla şöyle paylaştı:

“İlimiz, 420 adet (Karadeniz’in yüzde 7-9’u) balıkçı gemisi sayısı ile Karadeniz’deki balıkçı filosu içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu gemilerde çalışan 5 bin 538 ruhsatlı balıkçı ile birlikte sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 15 bin kadar kişi bulmaktadır. Bunun yanı sıra Karadeniz’de avcılık faaliyetinde bulunan diğer illere kayıtlı pek çok balıkçı gemisi de il sınırlarımız açıklarında su ürünleri avcılık faaliyeti yapmaktadır. İlimizin bir başka özelliği, sularının büyük bir kısmının trol avcılığına kapalı olmasıdır. Bunu yanında çok fazla koya sahip oluşu, kıyılarımızın balıkların üreme ve çoğalma alanı olmasını sağlamıştır. Denizlerde Sahil Güvenlik 72 Bot Komutanlığı karada emniyet ve jandarma kuvvetleri ile yapılan sıkı korumacılık ve dikkatli denetimler ve balıkçılarımızın yasa dışı avcılık yapmama konusunda duyarlı olmaları sonucu demarsal balıkların boy ve ağırlıklarında gözle görülür bir artış olmuştur ve tür popülasyonları çoğalmıştır. Hatta kırlangıç balığı gibi Karadeniz’de kaybolan türler bile görülmeye başlamıştır. Bu durum balıkçılığımızın geleceği açısından ümit vericidir.”

Tören, protokol mensupları ve balıkçıların denize açılmasıyla sona erdi.

Ordulu balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek sezonu açtı

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle Ordulu balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek sezonu açtı.

Türkiye genelinde denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar hasret kaldıkları mavi sulara av yasağının kalkması ile bu gece itibarıyla kavuştu. Sezonun başlaması dolayısıyla Fatsa ilçesinde bulunan Yalıköy Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Balıkçıların sağ salim denize açılıp dönmesi için dua edilen törene balıkçıların aileleri katıldı.

Fatsalı balıkçılar bu yıl palamut avının çok olacağını söyleyerek Türkiye’ye bol balık yedireceklerini belirtti.

Zonguldaklı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı

Zonguldak'ta balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadeniz'e açıldı. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, "Sezonumuzun hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kilimli Limanı'nda 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkması dolayısıyla program düzenlendi. Programa Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve balıkçı esnaflar katıldı.

Balıkçılığın gerek bölge gerek tüm ülke adına çok önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Aynı zamanda çok önemli bir iş. O yüzden şu an balıkçılığın bu gün itibariyle başlıyor olması hem sizler açısından bir gelir kaynağı; hatta ülkemiz açısından bir gelir kaynağı olması hasebiyle hem de vatandaşlarımızın doğal, sağlıklı bir yiyeceğe daha bol miktarda kavuşacak olması anlamında çok önemli. Biz önemsiyoruz" diye ifade etti.

Yeni sezonda balıkçıların işlerinin bol olmasını dileyen Özdemir, "Vatandaşlarımız da o kadar ucuz ve o kadar da proteine, bu yiyeceğe kavuşmuş olacak. 00.00 itibariyle ağlarınızı denizle buluşturacaksınız. İnşallah bu sezon diğer sezonlardan çok daha iyi olur. Sezonumuzun hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

15 yıllık balıkçı esnafı Murat Bozkurt, "Geçmiş senelerde palamuttan fazla bir verim alamadık ama bu sene 15 Ağustos itibariyle çapara serbest oldu. Palamut balığı kendini gösterdi. Bütün balıkçı arkadaşlara bol, bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar balık avlamak üzere Karadeniz'e açıldı.

Düzceli balıkçılar Karadeniz’e açılarak “vira bismillah” dedi.

15 Nisan itibari ile sona eren Balık avlanma sezonu 1 Eylül itibari ile yeniden başlayacak olması sebebi ile Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı Akçakoca’da balıkçılar törenle denize açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte birçok protokol üyesinin de katıldığı su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı. Sezonun hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Öztürk, "Bende sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bol bereketli bir sezon geçirmesini sağlasın inşallah. Geleneksel kıyı balıkçılığının Akçakoca’da geliştirilmesi için hep beraber el ele birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.



“Sofralarımız şenlenecek”

Balıkçılık sezonun hayırlı olmasını dileyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, “ 15 Nisan’da başlayan su ürünleri avlanma yasağı 1 Eylül itibari ile büyük bir coşku ile başlıyor. Sofralarımız şenlenecek ve bereketli olacak. Heyecan ile mutluluk ile denizlerde ki bereketin önce tezgahlara sonra sofralarımıza yansımasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından horon gösterileri yapıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, minik Asaf Yiğit ile horon oynamasının ardından dualarla balıkçılar Karadeniz’e açıldı.