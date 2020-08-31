Balıkçılar Yeni Sezona Hazır

1 Eylül de denize açılacak balıkçılar umutlarını bu yeni sezonda da sürdürüyor. Balıkçılar 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayıyor. Peki bu yeni az sezonunda denizler bereketli olacak mı? En çok hangi balık kısmetiyle yüz güldürecek? İMEAK Deniz Ticaret Odası Balıkçılık Faaliyetleri Komitesi Başkanı Murat Kul DTO Plus’a değerlendirmelerde bulundu.

BOLLUK PALAMUTTAN BAŞLAYACAK

Dört buçuk aylık bir aranın ardından yeni sezonun açılacağını söyleyen Kul, şunları kaydetti: “Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Herkes heyecanlı. Bir an önce işlerini erken bitirip denize açılmayı bekliyorlar. Küçük ölçekli balıkçılarımız şimdi palamut avlıyor. Bu iyi bir işaret olduğunu gösteriyor. Bunun yanında istavrit, çinekopta çıkıyor. Şu an bolluk palamuttan başlayacak gibi duruyor. Tabi işimiz rastgele denize çıkmadan hiçbir şeyi bilemeyiz.”

Balık avına Giresun’dan Vira Bismillah diyecek olan Kul, Karadeniz’in heyecanının bir başka olduğunu ifade ederek “Burada balıklar bol bol gözükmeye başladı. Tersane de bakımı biten tekneler yavaş yavaş açılmaya başladı. Heyecan yüksek, umarım bol balık olur. Halkımız da bu salgın sürecinde Omega-3 değeri yüksek olan balığı tüketir. Onlar sağlık olarak biz de maddi olarak kazanırız” dedi.

“DEVLETLE İŞ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ”

Balıkçıların Covid-19 salgını kapsamında aldığı tedbirleri ve konuyla ilgili devletten destek beklediklerini de dile getiren Kul, “Sonuçta yeni bir sezon açılıyor. Çalışanlara gelip test yapılması gerekiyor. Devlet ile iş birliği yaparsak -özellikle Tarım Bakanlığı ile- bu işleri yürüteceğimizi düşünüyoruz. Oda olarak da zaten bunların başvurusunu yaptık. Deniz Ticaret Odası olarak balıkçılara genellikle ulaştırma yönünde destek veriyoruz” dedi.

“BALIKLAR DEĞERİNDE OLSUN İSTİYORUZ”

Kul, bu sezonda umutlu olduklarını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: “Ümitli bir sezon bekliyoruz. İnşallah verimli olur. Balığı insanlar hep ucuz mal olarak görüyor ama bunun gerçekten bir maliyeti var. Biz ne ucuz olsun ne pahalı olsun istiyoruz; değerinde olsun istiyoruz. Balıkçılarımızın, çalışanlarımızın hakları yerine gelsin. Biz bu konuda Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan biraz daha destek görmek istiyoruz. Balıkçılık büyük bir sektör. Buna ihtiyaç var. Bugünü sadece denize çıkacak balıkçı beklemiyor. Bunu nakliyecisi, soğuk hava depoları, balık marketleri, balık pazarları da bekliyor. Doğrudan dolaylı aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyi etkiliyor. Buradan bütün balıkçı dostlarımıza rast gelsin, Allah bol kazanç versin diyoruz.”

Vira Haber