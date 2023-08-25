Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yasağın sona ermesiyle ava çıkacak balıkçılar, yıpranmış ağlarını onarıp teknelerinin motor ve radar bakımını yapıyor.

Balıkçı Güray Kaya (66), hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini belirterek, "Bakım onarımın ardından teknelerimizi suya indirip sezonu bekleyeceğiz. Bu yıl palamut pek görülmüyor ama hamsi bol, vatandaşlar hamsiye doyacak." diye konuştu.

İlkokul yıllarından bu yana balıkçılık yapan Nezih Karataş (65) ise dedesi ve babasının mesleğini devam ettirdiği için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Bereketli sezon geçirmeyi ümit ediyoruz"

Balıkçı İhsan Dönmez (77) de ağların, motorun bakımını yaptıklarını ve cihazlarını hazırladıklarını anlatarak, "Teknenin kızağa çıkmasından boyanmasına, ırgatın bakımlarından motorunkine kadar hazırlıkların hepsini yapıyoruz." dedi.

İhsan Konya (61), tekne ve av ekipmanları hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını aktararak, "Bereketli sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Yaz aylarında balığa ara veren tüketiciler de yeni sezonun başlamasıyla balığa doyacak." şeklinde konuştu.

Balık lokantası işletmecisi Serdar Tor (37), sezonun açılmasını beklediklerini ve ona göre hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

"Arkadaşların teknelerinin tadilatlarını da yapıyorum"

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Bartın'ın Amasra ilçesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, "vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de ava çıkmak için teknelerinin bakımını yapıyor, yırtık ağlarını onarıyor.



Fotoğraf: Akif Yaman/AA

Cavit Demir, 45 yıldır ilçede balıkçılık yaptığını ve av sezonu öncesinde tamirat ile bakımları gerçekleştirdiğini söyledi.

Hazırlıklara mayısta başladıklarını, teknenin yanı sıra ağ ve motorların onarımıyla ilgilendiklerini dile getiren Demir, "Sadece kendi teknem değil, arkadaşların teknelerinin tadilatlarını da yapıyorum." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır mesleğini icra eden Muharrem Altıok, teknesinde macun ve kazıma işleri yaptığını belirterek, "Tekne bakımı dışında ağ tamiratları ve örme hazırlığımız var. Sezon çok bereketli olmayacak gibi ama hayırlısı." ifadelerini kullandı.

Zeki Niler, hazırlıkları sürdürdüklerini ve sezona palamut avıyla başlayacaklarını anlattı.

"Bu sene palamut zayıf görünüyor"

Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca'da balıkçılar, teknelerini bakım ve onarımdan geçirip yırtık ağlarını tamir ediyor.





Balıkçılardan Çağdaş Özer, 25 yıldır ekmeğini denizden çıkardığını kaydetti. İki teknesinden birini suya indirdiğini ifade eden Özer, "Daha çok palamut, çinekop ve lüfer avlıyoruz ama bu sene palamut zayıf görünüyor. Muhtemelen yoğunluk lüfer ve çinekopa dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ağlarını Karadeniz'e bırakmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Kadir Sarıboğa (65), balıkçılıkla çocukluğunda tanıştığını, gençlik yıllarında mesleği bırakıp özel sektörde çalışmaya başladığını anlattı.

Sarıboğa, yıllar geçse de bu tutkuyu hiçbir zaman içinden atamadığını, emekli olduktan sonra tekrar balıkçılığa döndüğünü ve mesleğini 25 yıldır severek sürdürdüğünü dile getirerek, "Buradaki süreci tamamlamak zorundasın. Nasıl fındığın dibini temizlemeden, gübresini vermeden mahsul alamazsan, denizde de aynı şekilde bakımları yapmazsak, ağlarımızı onarmazsak balık tutma şansımız olmaz." dedi.

"Doğu Karadeniz bölgesinde çinekop bolluğu görülüyor"

Sakarya'nın Karasu ilçesinde de hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının biteceği 1 Eylül'de Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü alandaki limandan açılmak için gün sayıyor.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, bu sene beklentilerinin büyük olduğunu ancak henüz palamut çıkmadığını bildirdi.





Bıçakcı, bölge balıkçılarından da bu yönde olumlu sinyal gelmediğini aktararak, "Karadeniz'in 1 haftadır bozuk olması lüfer ve çinekop avını olumsuz etkiledi. Doğu Karadeniz'de çinekop bolluğu görülüyor. Palamuttan yüzümüz gülmese de diğer balık türlerinden yüzümüz güler beklentisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tekne sahibi Musa Yen ise Karadeniz'de şu an palamut çıkmadığına değinerek, "Küçük ve büyük tekneler bu sezon palamut avlayamayacak gibi görünüyor. Lüfer ve çinekopun olacağını düşünüyoruz. Denize açılmadan, ağ atmadan bir şey belli olmaz." diye konuştu.

"Bu sene umudumuz çinekop ve hamsi"

Zonguldak'ta geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle umduğunu bulamayan ancak palamuttan yana yüzü gülen balıkçılar, yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, geçen yılki aşırı avlanma nedeniyle bu sene palamut olacağını zannetmediğini ancak hamside bolluk yaşanmasını beklediklerini söyledi.



Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma/AA

Kayhan, hamsinin gelişimini sağlamadan avlanmasının tehlike oluşturduğuna dikkati çekerek, "Aslında hamsinin bir ay geç avlanması taraftarıyız. Havaların soğuması, balığın daha iyi avlanması açısından iyi. Bu sene umudumuz çinekop ve hamsi üzerine. Maalesef halkımızın yerli balığı istavrit bile şu anda yok." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Turhan Karadeniz (63), her sene gerçekleştirdikleri bakım çalışmalarında ağları onarıp genişlettiklerini anlattı.

Vira Haber