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Balıkçılarımıza saldırının yeni görüntüleri

Balıkçılarımıza saldırının yeni görüntüleri

Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Karadeniz açıkların Romanya Sahil Güvenlik unsurlarının saldırısına uğrayan balıkçılarımıza ateş edildiği görüntülerle netleşmiş oldu.

 

 

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