Balıkçılarımıza saldırının yeni görüntüleri
Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Karadeniz açıkların Romanya Sahil Güvenlik unsurlarının saldırısına uğrayan balıkçılarımıza ateş edildiği görüntülerle netleşmiş oldu.
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