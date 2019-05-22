Balıkçılarımıza saldırının yeni görüntüleri

Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Karadeniz açıkların Romanya Sahil Güvenlik unsurlarının saldırısına uğrayan balıkçılarımıza ateş edildiği görüntülerle netleşmiş oldu.