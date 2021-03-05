Balıkçıların Yüzlerini Çinekop ve İstavrit Güldürdü

Zonguldak'ta hamsiden istediğini alamayan balıkçıların yüzlerini çinekop ve istavrit güldürdü.

Zonguldak'ta bu sene hamsiden istediğini bulanamayan balıkçıların yüzlerini çinekop ve istavrit güldürüyor. Balıkçılar dün akşam saatlerinde tekneleriyle birlikte açıldıkları denizde kasa kasa çinekop ve istavrit tuttu. Sabah saatlerinde tuttukları çinekop ve istavriti tezgahlarda satışa çıkaran balıkçılar vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tezgahlarda mezgit ve çinekop 2530 TL arasında satıldı. Fiyatların uygun olmasa da vatandaşları memnun etti.

Kemal Özçep, ''Bu sene hamsiden istediğimizi bulamadık. Bizim ve vatandaşımızın yüzünü çinekop ve İstavrit güldürdü. Artık yavaş yavaş yaz balıkçılığına doğru gidiyoruz. Hamsi bu sene çok az oldu. Bizde bu kadarını beklemiyorduk. İnşallah seneye hamsinin daha çok olmasını ümit ediyoruz ''dedi.

Vira Haber