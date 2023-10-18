Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyon Başkanı İsmail Karayel Oldu

Bu karar çerçevesinde toplanan komisyon üyeleri aralarında yapmış oldukları seçim sonucunda Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan komisyonun hazırlayacağı rapor sektörün yaşadığı sorunların tespit edilmesi bu sorunların çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını oluşturarak uygulayıcılara yönelik sektörün sağlıklı gelişimine yol açacak tavsiyeleri içererek sürdürebilirlik açısından olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

İsmail Emrah Karayel kimdir?

İsmail Emrah Karayel, 23 Ekim 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Amerika'da İngilizce eğitimi gördü ve Kent State University'de Ceza Hukuku ve İngiltere Canterbury şehrinde University of Kent'te Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisanssını tamamladı. Erciyes Üniversitesinde Özel Hukuk alanında doktora yapmaktadır. İsmail Emrah Karayel, tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda görev aldı. Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Tomarzalılar Vakfı yöneticiliği yaptı. Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İsmail Emrah Karayel, evli ve üç çocuk babasıdır.



Kaynak: balikhaber.com