İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Balıkçının ağına dev yayın balığı takıldı
Balıkçının ağına dev yayın balığı takıldı

Balıkçının ağına dev yayın balığı takıldı

Samsun'da Altınkaya Baraj Gölü'nde amatör balıkçının ağına takılan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü.

A+A-

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'ne ağ seren amatör balıkçılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Balıkçıların ağına 2 metre boyunda, 100 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.


amator-balikcinin-agina-dev-yayin-baligi-takildi-10689972_2339_amp.jpg

19 Mayıs ilçesinde balıkçı İsmail Göngör tarafından alınan dev yayın balığı kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Balıkçı tezgâhının önünden geçerken balığı gören vatandaşlar onunla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 

Vira Haber

Bu haber toplam 26 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.