Balıkçının ağına dev yayın balığı takıldı
Samsun'da Altınkaya Baraj Gölü'nde amatör balıkçının ağına takılan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü.
A+A-
Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'ne ağ seren amatör balıkçılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Balıkçıların ağına 2 metre boyunda, 100 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.
19 Mayıs ilçesinde balıkçı İsmail Göngör tarafından alınan dev yayın balığı kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Balıkçı tezgâhının önünden geçerken balığı gören vatandaşlar onunla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Vira Haber
Bu haber toplam 26 defa okunmuştur
Etiketler : Samsun, yayın balığı, balıkçılık, 19Mayıs, Kızılırmak, baraj, Kızılırmak nehri, amatör
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.