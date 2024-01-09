İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Balıkesir'de Plajı Aşan Deniz Suları Yolları Göle Çevirdi
Balıkesir'de Plajı Aşan Deniz Suları Yolları Göle Çevirdi

Balıkesir'de Plajı Aşan Deniz Suları Yolları Göle Çevirdi

Edremit Körfezi yöresinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Burhaniye'de plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle 5 yük gemisi de körfeze sığındı.

A+A-

Edremit Körfezi'nde dünden beri devam eden yoğun lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Öğretmenler Mahallesi'nde plajı aşan deniz suları kordon boyu caddesini göle çevirdi. Belediye işçileri caddedeki suları boşaltmak için tıkanan rögarları açarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi ve Ören Plajı'nda deniz kenarına kumdan barikatlar oluşturdu. Fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyen 5 adet yük gemisi ise Edremit Körfezi'ne sığındı.

Vira Haber 

Bu haber toplam 58 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.