Balıkesir'de Yunus Karaya Vurdu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde karaya vurmuş halde yetişkin yunus bulundu.
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Erdek'e bağlı düzler sahilinde karaya vurmuş halde bir ölü yunusu çevre sakinleri tarafından bulundu. Ardından Erdek Belediyesi'ne haber verildi. Yunusun kıyıya vurduğu plaja gelen belediyenin ilgili birimleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra yunusu denizden çıkardılar. Yunusun başından yaralandığı gözlemlenirken kesin ölüm nedeni ise anlaşılamadı.
Vira Haber
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