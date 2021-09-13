Balıklar için 2 yapay resif alanı daha

Balıkların yaşam alanlarının yanında av baskısı olmadan ve güvenle çoğalabilecekleri yerlerin arttırılmasının amaçlandığı proje kapsamında ilk beton yapay resifler denize bırakıldı. Türkiye’de 1990 yılından itibaren uygulanan yapay resif alanlarından şimdiye kadar 68 tanesinin balıklara yuva olduğu öğrenilirken Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde hayata geçirilecek yapay resif alanlarıyla toplamın 70’e yükseleceği vurgulandı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Lök’ün hazırladığı proje ile bölgeye toplam 450 adet beton yapay resif atılacağı kaydedildi.

‘Balıkçılık için umut

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, projenin ilk kısmı olan beton blokların denize indirildiğini ikinci kısmı olan heykellerin ise Gömeç’te denize indirilerek dalgıçlara farklı bir dalış ortamı sunacağını belirtti. Sarı, Milliyet’e yaptığı açıklamada, yapay resiflere çocukların hayallerindeki balıkları, gemileri, dalgaları, kuşları resmettiğini aktardı. “Balıkçılar yapay resiflerle alanlarının daraltıldığını düşünüyor” diyen Sarı, “Tam tersine yapay resifler, balıkların üreme, barınma alanlarını artırdığı için bu alanlarda üreyen, çoğalan balıklar bütün deniz alanına dağılıyor. Yapay resifler balıkçılığa yardım için yapılıyor. Yapay resif atılmasının tek amacının trol avcılığına engel olmak gibi anlatılmasının etkisi var” dedi. Yapay resiflerin kapladığı alanın denizde bir damla kadar bile olmadığını vurgulayan Mustafa Sarı, “Yapay resifler deniz habitatını zenginleştirmeye yönelik uygulamalar. Bozduklarımızı geri getiremiyoruz ama hiç olmazsa denize yardımımız dokunuyor” diye konuştu. Projeyi hayata geçiren Burhaniye Ticaret Odası’nın Başkanı Mustafa Aysel ise, “Sloganımız ‘Geleceğimize Hayat Bırakıyoruz.’ Bölgemizdeki turizm 12 aya çıkarırken deniz canlılarına barınak oluşturmak için yapay resif projemizi uyguluyoruz” dedi.

Kaynak: Gökhan Karakaş - Milliyet