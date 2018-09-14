Balina nüfusunun süresiz korunmasına onay

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'na (IWC) üye ülkeler Brezilya'nın dünyadaki balina popülasyonuna süresiz koruma sağlanması yönündeki önerisini kabul etti. Bağlayıcılığı olmayan 'Florianopolis Deklarasyonu'na göre artık balina avcılığı gerekli bir ekonomik aktivite sayılmayacak.

Toplantının ev sahibi Brezilya'nın önerisi 27 üyeninin ret oyuna karşı 40 üyenin onayıyla kabul edildi. 89 üyeli IWC'nin kabul ettiği bağlayıcılığı olmayan 'Florianopolis Deklarasyonu'na göre artık balina avcılığı 'gerekli bir ekonomik aktivite' sayılmayacak.

Brezilya'nın komisyon üyesi Hermano Riberio "Artık elimizde yolumuzu aydınlatacak önemli bir enstrüman var" diye konuştu.

Balina avcılığını savunan ülkeler Japonya, İzlanda ve Norveç öneriyi reddeden ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkeler bunun yerine Japonya'nın ticari balina avcılığı ve balinaların korunmasının 'bir arada var olmasını' öngören karşı önerisini destekledi.

Japonya'nın önerisinde "Bilimsel veriler açık: Nüfusları sağlıklı düzeyde olan bazı balina türleri sürdürülebilir şekilde avlanılabilir" ifadeleri yer aldı.

Toplantıda ateşli tartışmalar da yaşandı. Karayip ülkesi Antigua ve Barbuda'nın komiyon üyesi Deven Joseph IWC'nin kararını 'sorumsuz, anormal, tutarsız ve yanıltıcı' olarak niteledi.

Balina avcılığını savunan ülkelerle yeterince görüşülmediğini savunan Joseph "Asla bir uzlaşıya varamayacağız. Onlar bu organizyonu alıp balinaların öldüğü zaman gittiği yer olan cehenneme götürebilir" dedi.

'İNSANLAR VE BALİNALAR ARASINDA BARIŞÇI BİR BİRLİKTE VAROLUŞ MANİFESTOSU'

Ekoloji aktivistleri ise IWC'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

İsviçre merkezli OceanCare adlı sivil toplum örgütünden Nicolas Entrup kararı 'insanlar ve balinalar arasında barışçı bir birlikte varoluş manifestosu' olarak niteleyerek "Arkaik ve tamamen gereksiz olan balina avcılığı yerine balina gözlemciliği de dahil koruma ve balinaları barışçı ve öldürücü olmayan şekilde kullanmaya odaklanılmalı" diye konuştu.

Uluslararası Hayvanları Koruma Fonu'nun balina programı direktörü Patrick Ramage de deklarasyonu 'balinalar için büyük bir zafer' olarak tanımladı.

JAPONYA, 1986'DAN BERİ HER YIL 200 İLA 1200 BALİNAYI ÖLDÜRÜYOR

Çarşamba günü IWC'deki toplantı sırasında balina avcılığından yana olan ülkeler Güney Atlantik'te bir balina koruma alanı oluşturulması teklifini ise bloke etti.

IWC biri Hint Okyanusu'nda diğeri de Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'nda olmak üzere 2 adet balina koruma alanını resmen tanıyor.

72 yıllık bir organizasyon olan IWC 1986 yılında balina avcılığı konusunda bir moratoryum (geçici bir süre yasaklama) kararı almış ve bu karar zamanla yarı-kalıcı bir yasağa dönüşmüştü.

Ancak karardaki 'bilimsel amaçlı balina avcılığına' izin verilmesi yönündeki istisnadan yararlanan Japonya 1986'dan beri her yıl aralarında genç ve hamile balinaların da olduğu 200 ila 1200 balinayı öldürdü.

Bilimsel amaçlı olduğu savunulsa da balina eti bu ülke mutfağında yer bulmayı sürdürüyor. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarındaki ticari balina avcılığı bu dev memelilerin neredeyse soyunun tükenmesine yol açıyordu.

Vira Haber