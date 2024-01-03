Balon Balığı Yiyen 7 Şahıs Hastanelik Oldu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizden balon balığını tutan şahıslar, balığı pişirerek yediler. Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 7 şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Balon Balığı, İskenderun, Hatay
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