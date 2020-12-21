Bandırmada Bir Araç Denize Düştü
Bandırma'da bir araç denize düştü. Sürücü kendi çabaları ile kurtuldu.
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü, camı açıp sudan çıkmayı başardı.
Alınan bilgiye göre, Engin Y, Bandırma Su Ürünleri Hali İskelesi'nde park ettiği 10 ACG 55 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçti.
Hareket ettirdiği otomobille denize düşen sürücü Engin Y, camını açarak sudan çıktı.
Bir süre sonra suya gömülen otomobil, dalgıç ve vinç yardımıyla çekildi.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Vira Haber
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