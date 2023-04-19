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Bangkok'ta Hava Kirliliği Krizi

Bangkok'ta Hava Kirliliği Krizi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta komşu ülkelerdeki mahsul yakımı nedeniyle ülke genelinde hava kirliliği krizi yaşanmaya başladı. Hava Kalitesi Endeksi (AQI) seviyeleri giderek tehlikeli bir hal aldı.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta komşu ülkelerdeki mahsul yakımı nedeniyle ülke genelinde hava kirliliği krizi yaşanmaya başladı. Hava Kalitesi Endeksi (AQI) seviyeleri giderek tehlikeli bir hal aldı. Tayland Hükümeti tarafından halkın Hava Kalitesi Endeksi (AQI) derecesini gerçek zamanlı olarak kontrol edebilmesi için geliştirilen bir mobil uygulama olan 'Air4Thai', vatandaşlara sunuldu.

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Vira Haber

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