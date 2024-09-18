Baraj Göletine 3 Milyon 550 Bin Adet Yavru Balık Bırakıldı
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Atatürk Baraj Göleti'ne 3 milyon 550 bin yavru balık bırakıldı.
A+A-
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bozova Su Ürünleri Üretim İstasyonundan alınarak Adıyaman’a getirildi. Şanlıurfa’dan getirilen 3 milyon 550 bin adet yavru sazan balıkları Adıyaman’da bulunan Atatürk, Çamgazi ve Çat Baraj Göletleri ile Kınık, Hasancık, İncesu, Karahöyük, Gözebaşı ve Çifthisar göletlerine bırakıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : Baraj Göleti, Adıyaman, Atatürk Baraj Göleti
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.