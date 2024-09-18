Baraj Göletine 3 Milyon 550 Bin Adet Yavru Balık Bırakıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bozova Su Ürünleri Üretim İstasyonundan alınarak Adıyaman’a getirildi. Şanlıurfa’dan getirilen 3 milyon 550 bin adet yavru sazan balıkları Adıyaman’da bulunan Atatürk, Çamgazi ve Çat Baraj Göletleri ile Kınık, Hasancık, İncesu, Karahöyük, Gözebaşı ve Çifthisar göletlerine bırakıldı.

Vira Haber