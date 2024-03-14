Baraj Suları Çekildi Tarihi Kale Ortaya Çıktı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES elektrik üretimine başladı. Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kalırken, 10 köyde kısmen etkilendi. Sular altına kalan, ev, okul, cami, tarım arazileri, köprüler, karayolları sular ve tarihi kaleler yeniden su üstüne çıktı.

Tekkale köyünde bulunan Tekke Kalesi suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Köyün en yüksek bölümüne kurulan kale şimdi ise suların ortasında yer alıyor. Kaleyi yeniden görenler ise hatıraları yad etmek için cep telefonlarına sarılıyor.

Bölge halkından Adem Demirkıran, yeniden su üstüne çıkan kaleyi görüntülerken şunlara söyledi:

"Askerlik hariç ömrümün tamamı Yusufeli’nde geçti. Şuanda Tekkale köyünün Taşbaşı mahallesinin tam karışışındayız. Köy ve mahallemiz baraj nedeniyle sular altına kalmıştı şimdi tekrar gün yüzüne çıktı. Eski hatıralarımız canlandı. Geçmişte yaşadığımız günleri hatırlıyoruz. Kaleye aşağıdan yukarı baktığımızda hep düşünürken burası nasıl yapıldı diye. Bugün ise çıktık yukardan bakıyoruz. Botlarla kaleyi gezebiliyoruz.“

Vira Haber