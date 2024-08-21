Barajda 3 Kilometre Yüzerek İlçeye Ulaştı

Elazığlı Tekin Yılmazoğlu, Baskil’e bağlı Pınarlı köyünden Malatya’nın Kale ilçesine yüzerek gitmeye karar verdi. Hazırlıklarını yapan Yılmazoğlu, Karakaya Baraj Gölü'nde 3.4 kilometreyi 1 saat 13 dakikada yüzerek ilçeye ulaştı. Arkadaşları ise o anlar tekne ile takip ederek kayıt altında aldı.

Vira Haber