Barajda 3 Kilometre Yüzerek İlçeye Ulaştı
Elazığ’da bir şahıs, Baskil’in köyünden Malatya’nın Kale ilçesine yüzerek ulaştı.
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Elazığlı Tekin Yılmazoğlu, Baskil’e bağlı Pınarlı köyünden Malatya’nın Kale ilçesine yüzerek gitmeye karar verdi. Hazırlıklarını yapan Yılmazoğlu, Karakaya Baraj Gölü'nde 3.4 kilometreyi 1 saat 13 dakikada yüzerek ilçeye ulaştı. Arkadaşları ise o anlar tekne ile takip ederek kayıt altında aldı.
Vira Haber
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Etiketler : Baraj, Elazığ, Baraj Gölü
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