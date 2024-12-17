İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Barajda 4 Kilometre Uzunluğunda Hayalet Ağ Çıktı
Barajda 4 Kilometre Uzunluğunda Hayalet Ağ Çıktı

Barajda 4 Kilometre Uzunluğunda Hayalet Ağ Çıktı

 Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajında 4 bin metre uzunluğunda hayalet ağ ele geçirildi. Ağa takılan balıklar ise yeniden suya salındı.

A+A-

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan Koçhisar Barajında yapılan denetimler sırasında kaçak avlanmak için bırakılmış 4 bin metre uzunluğunda ağ olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ağa el konuldu. Ağa takılan balıklar ise ekipler tarafından yeniden baraja salındı.

Vira Haber 


Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.