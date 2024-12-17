Barajda 4 Kilometre Uzunluğunda Hayalet Ağ Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan Koçhisar Barajında yapılan denetimler sırasında kaçak avlanmak için bırakılmış 4 bin metre uzunluğunda ağ olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ağa el konuldu. Ağa takılan balıklar ise ekipler tarafından yeniden baraja salındı.

Vira Haber