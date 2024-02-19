İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Barbaros Trabzon Limanı'ndan Ayrıldı
Barbaros Trabzon Limanı'ndan Ayrıldı

Barbaros Trabzon Limanı'ndan Ayrıldı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 5 aylık sürenin ardından yeniden Karadeniz'e açıldı.

A+A-

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor. Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin Karadeniz’de sismik araştırmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.