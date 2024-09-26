Bartın Irmağı'nda Toplu Balık Ölümleri Yaşandı

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü mevkisinde, irili ufaklı yüzlerce balık su yüzeyine çıktı. Suda balık ölümleri de yaşandığı görüldü. Bölge halkı her yıl bu aylarda ırmakta toplu balık ölümlerinin yaşandığını belirtti.

Vatandaşların ihbarı üzerine Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek ırmakta inceleme yaptı. Irmakta fotoğraflar çeken ekipler, ilk belirlemelerinde balık ölümlerinin ırmak su seviyesi ve sudaki oksijen oranının düşmesinden kaynaklandığını tespit etti.

Vira Haber