Bartın Irmağı'ndaki Su Seviyesi 6 Metre Yükseldi

Kentte 3 gündür etkisini gösteren kuvvetli yağış sebebiyle ırmağın su seviyesi 6 metre yükseldi, ırmak boyundaki yürüyüş yolları, banklar, iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.

Çağlayan piknik alanının bir bölümü ile büfeler, tekne kafeler ile aydınlatma lambalarının su altında kaldığı ırmak çevresi ve Tersane Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet ve zabıta ekiplerince ırmak kenarına çıkan yollara güvenlik şeridi çekildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve diğer yetkililer, Yalı bölgesinde incelemede bulundu.

Vali Arslan, burada yaptığı değerlendirmede, ırmaktaki su akışının kuvvetli olduğunu, ilerleyen zaman için fazla yağış görülmediğini ve suyun çok daha fazla yükselmesini beklemediklerini belirtti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, su seviyesi 6 metre yükselen ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Vira Haber