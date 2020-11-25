Bartın Üniversitesi Öğrencileri “Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması”nda Birinci Oldu

Mars Logistics ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Lojistik zeka, ekip çalışması, proje yönetimi gibi pek çok donanıma hâkim olmayı gerektiren, sektörü yakından tanıma ve analiz etme imkanı sunan 17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda Bartın Üniversitesi öğrencileri büyük bir başarı elde etti.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Melek Efe, Eray Kirenci ve Gizem Sefa Kireççi'den oluşan ekip yarışmaya katılan 67 takım arasından birinci olmayı başardı. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan Bartın Üniversitesi öğrencileri 4 bin 500 liralık ödülün yanı sıra Mars Lojistikte yaz döneminde staj yapma hakkı kazandı.

“BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN KALKINMASINDA ÖĞRENCİLERİMİZ ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK”

Aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Üniversitemiz, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına destek olacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi doğrultusundaki hedeflerine kararlılıkla yürüyor. ‘Filyos Limanı Projesi'ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bölgesel gereksinimleri karşılayan eğitim programlarını geliştirerek, bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çalışmalarımızın bir neticesi olarak 2 yıl önce açılan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerimizin aldıkları başarıyı önemsiyoruz. Geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimiz aldıkları kalite eğitimle bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynayacaklardır. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz Melek Efe, Eray Kirenci ve Gizem Sefa Kireççi'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Vira Haber