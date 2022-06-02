Bartın'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Sabah saatlerinde Güzelcehisar köyü lav sütunları seyir platformunda yürüyüş yapan bir kişi, deniz yüzeyinde erkek cesediyle karşılaştı.
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Sahilde görevli İl Özel İdaresi cankurtaranlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar sevk edildi.
Dalgıçlarca sudan çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Jandarma ekipleri, üzerinde giysi ve sırt çantası bulunan cesedin 29 yaşındaki Çağlar Aydoğan'a ait olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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