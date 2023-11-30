İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bartın'da Sağanak ve Eriyen Kar Taşkına Neden Oldu
Bartın'da Sağanak ve Eriyen Kar Taşkına Neden Oldu

Bartın'da Sağanak ve Eriyen Kar Taşkına Neden Oldu

Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

A+A-

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeleri de su bastı.

Vira Haber

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.