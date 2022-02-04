Başaran Bayrak Lojistik Portalı ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Denizcilik sektörünün aynı zamanda bir ihracat sektörü olduğunu ve ihracat lojistik hizmetlerinin, çok önemli bir konu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başaran Bayrak, 2021 yılı ihracatının yüzde 33 artışla 225 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. 2023 yıl hedeflerinin 250 milyar Dolar olduğunu kaydeden Bayrak, “Bu ihracat, lojistik hizmetlerinde uygun bir şekilde ihracatçıya cevap verebilmesi için çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi nedeniyle ve diğer sebeplerle yaşadığımız taşımacılık sektöründeki etkilenmelerden ihracatçımız lojistik hizmetleri almada ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Türkiye ihracatçılar Birliği bu soruna çözüm bulma adına çalışmalar yapmış İMEAK Deniz Ticaret Odası ile birlikte özellikle deniz taşımacılığında neler yapılabileceğini ortak toplantılarla dillendirmişler ve görüşmüşlerdir. Sorununun lokal değil global olduğu anlaşılmıştır. İhracatçımızdan gelen bu lojistik hizmetlerinin taşımacılık hizmetlerinden artan talep üzerine bu sorunu bulma adına TÜM Lojistik Portalı’nı kurma çalışmalarına başlamış siz sektör temsilcilerimizindi görüşleri alınarak 2021 yılı mayıs ayında başlatılan çalışmalar 22 Ekim’de sonlandırılmış ve hizmete girmiş bulunmaktadır” diye konuştu.

Başaran Bayrak, İhracatçıları Lojistik Portalı’na Davet Etti

Şu ana kadar toplam bin 332 firma ve 2 bin 158 kullanıcının Lojistik Portalı’na kayıt yaptırdığını dile getiren Bayrak, kayıt olanların bin 713’ünün ihracatçı, 445’inin ise taşımacılık sektörü yetkili olduğunu söyledi. Katılımcıların 672 ilan verdiğini ve bu ilanlarla 3 bin 606 adet başvuru yapıldığının altını çizen Bayrak şöyle konuştu: “Toplam yaklaşık 3 milyon ton yük ilanı yayınlanmıştır. Lojistik portalı bu alanda faaliyet gösterilen lojistik firmaların ticaretlerine rakip olmak gibi bir amacı yoktur, herhangi bir kar amacı güdülmemektedir. Üye olan katılımcılardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Sadece taşıt ile taşıyıcıyı buluşturma amacı gütmekte bu aktivite gerçekleştirmesinde taraftarları karşı karşıya bırakmakta ticaretlerine de müdahale etmemekteyiz. Özellikle deniz taşımacılığı yapan firmaların atıl kapasitelerini değerlendirmede ve böylece hem taşıyıcının hem de ihracatçının menfaatlerini kullanacağını düşündüğümüz lojistik partalımıza siz değerleri armatörleri, taşıyıcıları, işletmecileri davet ediyoruz.”

Vira Haber