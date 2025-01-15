Başkan Bozbey'den Marmara Denizi'nde Müsilaj Uyarısı

Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Bozbey, atık yönetimi konusunda ciddi bir strateji geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Marmara Denizi’nde müsilaj tehdidinin tekrar ortaya çıkması üzerine Gemlik Körfezi’nde incelemelerde bulunan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve iştiraklerin yöneticileriyle birlikte tekneye binerek Marmara Denizi’ne açılan Başkan Mustafa Bozbey, müsilaj oluşumunu yerinde inceledi.

“Güçlü bir strateji geliştirilmeli”



Vira Haber