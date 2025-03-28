Başkan Doğusel: Bölgemiz ve Kocaeli’deki Gemi ve Yat İnşa Sanayinde, Üretim Aralıksız Devam Ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, bölgemizin gemi inşa ve yat inşa sanayinde giderek güçlendiğini ifade ederek, “Bölgemiz ve Kocaeli, özel sipariş üzerine inşa edilen yüksek donanımlı gemilerle, bilgi birikimi ve Avrupa’ya yakınlığı ile pazardaki ciddi oyunculardan birisi olmaktadır” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mart ayı 30. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, “Türk ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Yoğun Katılım

Meclise, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nalan Tekin, KOÜ Karamürsel Denizcilik MYO Okul Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, Gemi İnşa Müteahhitleri Derneği (GİMBİRDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem İnce, KOSTBİR’den Baran Görgülü, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Çoban ile Serdar Şafak, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yöneticileri ve Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yöneticileri, KOÜ Barbaros Denizcilik Kulübü, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ile denizcilik paydaşlarımız iştirak ettiler.

Meslekte ‘58. Yıla’ Özel Plaket Takdim Edildi

Düzenlenen toplantı öncesinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Üyesi Utka Gemi İnşa Danışmanlık sahibi Utku Ergil’e ‘Gemi İnşa ve Tersanecilik’ mesleğinde 58. yılını doldurması anısına plaket takdim edildi.

Ramazan Bayramını Tebrik Etti

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Mart ayı meclis toplantısının gündem başlığı bölgemizdeki, ‘Gemi İnşa Yan Sanayi ve Sorunları’ oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, katılımcıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “On bir ayın sultanı Ramazan aynın son günlerini yaşıyoruz. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bugün geçirmiş olduğumuz kadir gecemizin hayırlara vesile olmasını dilerken, birkaç gün sonra iştirak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın ülkemize, tüm İslam alemine, dünyamıza huzur, barış getirmesini dilerim” dedi.

Doğusel: “Asya Ülkeleri Gemi İnşa Sanayinde Lider”

Başkan Doğusel açıklamalarına, gemi inşa sanayinde Asya ülkelerinin büyük farkla liderliklerini sürdürdüğünü ifade ederek devam etti. Doğusel, “Türkiye birçok alanda olduğu gibi gemi üretiminde de önemli bir ivme kaydetmekte. Bilindiği gibi gemi ve yat, özellikle son yıllarda ihracat kalemleri içerisinde yer aldı. Türkiye’de yaklaşık 90 tane tersane bulunmakta olup; Kocaeli, Yalova ve Tuzla bölgemizde yaklaşık 72 adet tersane mevcuttur. Tersanelerin de yanında ufak ölçekli gemi ve yat inşa edici kara terminallerimiz ile beraber; bunlara destek sağlayan gemi inşa yan sanayimizde özellikle bu bölgede konumlanmıştır. Gemi inşa pazarının lider ülkeleri Çin, Güney Kore ve Japonya yüzde 95’lik toplam pazar payı ile hammaddelerinin çoğunluğunu yerel kaynaklardan temin edebilmesi, yüksek tonajlı gemileri inşa edebilmesi pazardaki lider konumlarını meydana getirmiştir” şeklinde konuştu.

“Gemi ve Yat İnşa Sanayinde Üretim Aralıksız Devam Ediyor”

Türkiye’nin de gemi inşa sanayinde giderek güçlenerek dünyadaki pazar payının doğru politikalarla artabileceğini söyleyen Doğusel, “Türkiye, kalan yüzde 5’lik kısımda özel sipariş üzerine inşa edilen yüksek donanımlı gemilerle bilgi birikimi ve Avrupa’ya yakınlığı ile pazardaki ciddi oyunculardan birisi olmaktadır. Denizciliğin stratejik önemini bilip, gemi ve yat inşa konusunda daha iyi seviyeye gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı oranlarına bakarsak, gemi ve yat ihracatı tüm ihracatın yüzde birine yaklaşmakta. Bunu elbette yeterli görmüyoruz. Fakat gemi ve yat üretimi bakımından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

“Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Sektörün, dünyadaki gelişmelerden etkilendiğini de sözlerine ekleyen Vedat Doğusel, “Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre, şubat ayında ihracat tutarlarının sırası ile balıkçı gemilerinde 57,4 milyon dolar, yük gemileri ve diğer gemiler grubunda 57 milyon dolar, yatlar, tekneler, botlar grubunda 19,5 milyon dolar, römorkörlerde 18 milyon dolar, gemi yan sanayinde 4,4 milyon dolar ve deniz tankerinde 2,3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını görüyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak ülkemizin gemi ve yat ihracatında daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Dünyadaki tüm gelişmelerin sektörümüzü olumlu ya da olumsuz etkilediğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Trump’ın Gelmesiyle Küresel Eğilimler Etkilendi”

“Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde göreve Trump’ın gelmesiyle beraber izlenen politikaların küresel eğilimleri etkilediğine tanık oluyoruz” diyen Doğusel, “Belirsizliklerin arttığı, risklerin arttığı bu dönemde finansal piyasalardaki risk algısının da daha fazla negatif yöne çevirdiğini görüyoruz. Elbette ki politikaların şekillenmesiyle birlikte de ortaya bir denge çıkacağı inancındayız. Şubat ayı enflasyonunda TÜFE’de %2,27, ÜFE’de %2,12 olarak açıklandı. Yıllık olarak ele alırsak TÜFE’nin %39, ÜFE’nin ise %25 seviyelerine gerilediğini görüyoruz” dedi.

“Enflasyondaki Gerileme Memnuniyet Verici”

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini yineleyen Doğusel, “Enflasyondaki gerilemenin memnuniyet verici olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan bu gerilemenin konut, eğitim, ulaştırma, lokanta ve otel gibi hizmet gruplarına da yansıyacağı kanısındayız. Jeopolitik faktörlerin denizyolu taşımacılığı üzerindeki etkileri devam etmektedir. İsrail-Hamas ateşkesinin sürdürülebilir olmaması, Rusya-Ukrayna ateşkesinin de aynı şekilde çekinceler içermesi bu alandaki belirsizliğin devam etmesine sebebiyet vermektedir. Denizyolu taşımacılığının üzerinde büyük etkisi olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İlk İki İçerisinde En Çok İhracat Yine Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında ihracatımız 6 milyar 563 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 11 milyar 542 milyon dolara ulaştı. İlk iki ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 2 milyar 915 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 1 milyar 506 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 4 milyar 945 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 3 milyar 325 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk iki ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 77 milyar 824 milyon lira. 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre ihracatta ve ithalatta belirgin bir değişiklik yaşanmadı” dedi.

“Kocaeli’ye 1.002 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk iki ayında Kocaeli’ye 424 adet Türk bayraklı gemi, 978 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 1.002 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 16,5’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 4 milyon 864 ton elleçlenirken, boşaltmada 8 milyon 231 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 13 milyon 095 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %14.8’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 392.294 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mart ayı 30. Olağan Meclis Toplantısı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Çoban’ın, ‘Gemi Yan Sanayi Üretimi’ ve GİMBİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem İnce’nin, ‘Bölgesel Faaliyetlerle İlgili Bilgilendirme’ konulu sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

Vira Haber