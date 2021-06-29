Başkan Soyer Sualtındaki Yaşamı Gözlemledi

Temiz denizlerde yaşayan tüplü boru kurdu başta olmak üzere, anemon, karagöz ve sarpa sürüsü, taş mercan gibi pek çok canlıyı görme olanağı bulduğunu belirten Başkan Soyer, “Müsilajdan eser yok; tam tersi giderek temizlenen, her geçen gün bir parça daha renklenen körfezimiz var. Bunun gururunu yaşıyorum. Körfez’de yüzme hedefimizi koruyoruz ve her gün o hedefe daha çok yaklaşıyoruz. Bugün Güzelbahçe’de dalış yaptığımız nokta Körfez kıyısındaki ilk mavi bayraklı plajımız. Yavaş yavaş mavi bayrağı Körfez’in içlerine doğru getirmek ve sayısını artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Yağmur suyu ayrıştırma kanalları

Körfez’deki temizlenme sürecini hızlandıran çalışmalarla ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Geçtiğimiz hafta Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladık; yağmur suyupis su ayrıştırma kanalı imalatlarımıza büyük ivme kazandırıyoruz” dedi.

Gençler, haklarını ve kenti konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği arasındaki protokol kapsamında yürütülen “Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi” projesinin üçüncü ayağı ‘Gençlik Hakları’nda; Büyükşehir’in kent hayatına ilişkin her konuya genç bakış açısı getirme hedefiyle çalışmalarını yürüttüğü, “Genç İzmir” platformunun da katılımcısı olduğu “Gençlik STK’ları Fuar”ı yoğun ilgi gördü. Katılımcılarla yurt dışı eğitim olanakları paylaşıldı. Etkinliğe katılan gençler arasında yapılan çekilişte 13 genç yurtdışı projelerine gitmeye hak kazandı.

Vira Haber