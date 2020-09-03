Başlangıç İçin Gitar Önerisi? Tavsiye Edilenler

Gitar çalmayı öğrenmek, inanılmaz heyecanlı bir hobidir. Çoğu insan şarkı sözleri ve akortları yaparak gitarist olmak isteyebilir. Yeni başlayanlar için doğru klasik gitar bulmak hiç de zor değildir.

Başlangıç için gitar önerisi Midex marka gitarları verebiliriz. 4/4 tam boy olan Midex klasik gitar, başlangıç için en uygun klasik gitar çeşididir. Aynı zamanda kılıf ve pena hediyesi olan, taşıma kılıfı ve 2 adet penasıyla birlikte klasik gitar, Yonka Müzik Market ile uygun fiyat garantisi ve uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunulur.

Yeni Başlayanlar için Ne Tür Gitar Alınmalıdır?

Başlangıç seviyesinde bir gitar almak için, ilk olarak gitarın akustik mi, elektro mu yoksa klasik gitar mı olacağına karar vermek gerekir. Gitarda 3 temel tür vardır;

Elektro gitar

Akustik gitar

Klasik gitar

Bir gitar seçerken en önemli nokta, gitarın ne kadar kolay çalınacağına göre gösterdiği aksiyondur. Tellerden boyun kısmına kadar olan uzaklıkta, perdeye dokunmak kolay olmasına rağmen, düşük olduğunda çalınan notalarda bozulmalar oluşur.

Elektro gitarlar, genellikle çalması kolay olan gitarlardır ve telleri genellikle daha incedir. Daha düşük hareket sağladığı için, tellere basmak kolaydır. Klasik gitarlar; çelik tellerden daha yumuşak olan ve basması en kolay naylon tellere sahiptir. Klasik gitarlarda boyun kısmı daha geniştir.

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Gitar Türü Hakkında Nasıl Karar Verilmelidir?

Başlangıç için gitar önerisi vermek gerekirse Midex marka elektro gitarlar oldukça iyidir. Birçok kişi akustik gitarların elektro gitarlara göre daha kolay olduğunu düşünse de gitar türü hakkında karar verirken, bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Rock türü müzik yapılmak isteniyorsa elektro gitar en iyisidir.

Klasik müzik türünden hoşlananlar için, naylon telli klasik gitar iyidir. 3/4 boyutlu gitarlar yerine 4/4 gitarlar tercih edilmelidir.

Çok küçük çocuklar olmadığı sürece

Folk tarzı müzik çalmak isteyenler için, çelik telli akustik gitar tavsiye edilebilir.

Gitar almaya karar verildiğinde önemli olan ağırlıklarını bilmek ve yaş aralığına dikkat etmektir.

Elektro Gitarların Özellikleri Nelerdir?

Elektro gitarlar, klasik gitar ya da akustik gitardan çok daha küçük boyuta sahiptir. Rock müzik, metal pop ya da country müzikler için oldukça idealdir. Genç gitaristler için, sert çelik telleri bulunur.

Modele bağlı olarak ağırlığı değişebilen elektro gitarlarda;

5-12 yaş arası çocuklarda, 80 cm ile 125 cm arası yükseklik olmalı, 1/2 boyut kullanılmalıdır.

12 yaş ve üzeri çocuklarda 125 cm yükseklik olmalı ve tam boyut gitar olmalıdır.

Midex marka elektro akustik gitar ve elektro klasik gitar tercihi yaparak, istediğiniz modeli seçerek, gitar çalmaya başlayabilirsiniz.

Akustik Gitarlarda Hangi Özellikler Bulunur?

Akustik gitarlar; halk müziği, pop müziği ve hafif Rock müziği tonları için oldukça idealdir. Genç parmaklar için sert gelebilecek, çelik telleri vardır. Parlak ve yüksek tınılı seslerde ve gitarı tıngırdatma akortları için oldukça idealdir. Hafiftir.

Akustik gitarlarda;

5-12 yaş arası; 100-120 cm yükseklik olmalı, 3/4 boyut kullanılmalıdır.

12-15 yaş arası; 120-165 cm yükseklik olmalı, küçük gövdeli boyut tercih edilmelidir.

15 yaş ve üzeri için; 165 cm ve üzeri yükseklik olurken, boyut ölçüsü tam olmalıdır.

Başlangıç için gitar önerisi için akustik gitarlarda Midex marka akustik gitarları tercih edebilirsiniz.

Klasik Gitarlar Nasıl Olmalıdır?

Klasik gitarlar; klasik müzik, Flamenko ve İspanyol müzikleri için, en ideal gitar çeşididir. ¼ boyutu en küçük boyutudur. Gitar öğrenmek isteyen küçük yaş çocuklar için oldukça ideal olan klasik gitarlar, naylon tellere sahiptir.

Klasik gitarlarda;

2-5 yaş arası; 75-100 cm yükseklik olmalı boyut 1/4 olmalıdır.

5-8 yaş arası; 100-125 cm yükseklik olurken, boyut 1/2 olmalıdır.

8-12 yaş arası; 125-165 cm yükseklik olurken, boyut 3/4 tercih edilmelidir.

12 yaş ve üzeri için; 165 cm yükseklik ve boyut tam olmalıdır.

Tam boyutlu klasik gitarların boynu, diğer gitar çeşitlerine göre daha geniştir ve elleriniz küçük yapıdaysa Midex marka ince boyunlu klasik gitarları tercih edebilirsiniz.

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