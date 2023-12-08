Batan Kafkametler, Nene Hatun İle Kıyıya Çekilecek

Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi 12 mürettebatıyla Rusya'dan aldığı ferro silikon yükünü İzmir'e taşımak üzere yola çıktı. Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki askeri mendireğe çarptıktan sonra batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken 7'sine ulaşılamadı. Aradan geçen 20 gün boyunca havadan, karadan ve denizden çalışmalar devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, polis ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler helikopter, bot, dalgıçların yanı sıra karadan da komandolar, AFAD ekipleri kıyı sahili boyunca arama tarama çalışmasını sürdürdü.



TCG limandan ayrıldı

Geminin yaşam alanlarına çamur, kum ve taşıdığı yükün karışması sebebiyle parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi kararı alındı. TCG Akın Gemisi çalışmalarını tamamlayıp limandan ayrılırken Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'nin geminin battığı bölgedeki çalışmaları sürüyor.



Nene Hatun pruva kısmını çevirecek

Nene Hatun Gemisi'nin batan geminin pruva (geminin baş tarafı) kısmını çevirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. 20 gün boyunca deniz altında çalışma yapan dalgıçların kayıp mürettebatı aramak için çalışma yapabileceği her yere girip arama yaptığı öğrenildi. Geminin yaşam mahallinin de ferro silikon madeni, kum ve çamurla dolduğu, içindeki bölmelerin de kırıldığı öğrenildi.



Geminin arka tarafı yüzde 75 eğimle yatıyor

Geminin içerisine dolan çamur ve kumun pompa ile çekecek imkanının zorlaşması sebebiyle parçalanıp karaya çıkartılacağı; kaptan Cemal Turan, mürettebatlar Berke Çamurtaş, Veli ÖzelMakinist Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'i arama ve kurtarma çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. Geminin yaşam mahallinin bulunduğu kıç (arka) tarafının yüzde 75 eğim ile yattığı öğrenildi. Mendirek dipleri, deniz üzeri ve tüm Zonguldak sahili boyunca polis, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, dalgıçlar tarafından kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Vira Haber