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Batan teknenin imdadına balıkçılar yetişti

Batan teknenin imdadına balıkçılar yetişti

Alaplı Balıkçı Barınağı girişinde Semih Sökesoğlu'na ait kayık, rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı teknesi battı. Olay, dün akşam meydana geldi. Semih Sökesoğlu'na ait kayık, balıkçı barınağı girişinde rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Olayı gören balıkçılar seferber oldu. Balıkçılardan Mustafa Yılmaz, Barış Yönel, Burak Yönel ve dalgıçlar hemen yardıma koştu. Halatlarla balık adam tarafından bağlanan kayık, büyük teknelerle kıyıya çekildi.

Balıkçılardan Mustafa Yılmaz ve Barış Yönel, "Ağabeyimiz Semih Sökesoğlu'na ait kayık hava muhalefeti nedeniyle batmış. Biz de dalgıç arkadaşlarla birlikte kayığı denizden çıkardık. Ağabeyimize çok geçmiş olsun" dedi. Tekne sahibi, kurtarılan teknesini bakımına aldı.

Vira Haber

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