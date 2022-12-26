Batı Karadeniz'de Rüzgar Balık Avcılığını Olumsuz Etkiledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
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Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, dün geceden bu yana saatteki hızı 50 kilometreyi bulan poyraz etkili oluyor. Denizde dalga boyunun 4 metreye ulaştığı bölgede, balıkçı tekneleri limana sığındı.
Balık avcılığının yapılamadığı bölgede, şiddetli rüzgarın sağanakla birlikte 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.
Öte yandan, dün başlayan yağmurun ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengi görünüm aldı.
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