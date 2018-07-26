Batık Rus hazinesi iddiası yalanlandı

Shinil Group'un bugün göreve başlayan başkanı Çoi Yong-seok, konuyla ilgili Seul'de basın toplantısı düzenledi.

Çoi, şirketin batıkta 130 milyar dolar değere sahip 200 ton altın bulunabileceği yönündeki "doğrulanmamış, spekülatif" materyal ve basındaki haberlere dayanan iddiasından ötürü özür diledi.

Şirketin başkanı, "Donşkoy'de altın külçe ya da altın para olup olmadığını ve varsa miktarının ne olacağını kestirmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Shinil Group'un Çoi'den önceki başkanı Ryu Sang-mi ve diğer yönetim kurulu üyeleri, hazine iddiasının, finansal bir sahtekarlığı maskelemek için ortaya atıldığı yönünde kamuoyunda artan şüpheler üzerine hedef haline gelmişti.

Ryu'nun akrabalarının, aynı isimle kripto para satışı yapan ve merkezi Singapur'da bulunan bir şirketi yönettiği, bu şirketin, batıkta hazine bulunduğu iddiasından kar elde etmeyi planladığı yönünde haberler çıkmıştı. Çoi, bu haberlere ilişkin tatmin edici bir açıklama yapmadı.

Güney Kore Mali Denetim Hizmetlerinde görevli bir yetkili, konunun soruşturulduğunu söylerken, uzmanlar, ağır silahlar, 500 denizci ve muhtemelen bin 600 ton kömür taşıyan 6 bin ton ağırlığındaki Donskoi'de 200 ton altının saklanacağı yer olmadığını dile getiriyor.

Rus yetkililer de batıkta mürettebata ödenmesi planlanan az miktarda altın para olabileceğini bildirdi.

Geçen hafta Rus donanmasına ait olduğu tahmin edilen "Dmitri Donşkoy" savaş gemisinin batığının, Güney Kore'nin Ulleungdo Adası açıklarında olabileceği haberleri gündeme gelmişti.

Shinil Group yetkilileri, Rus-Japon savaşı sırasında 1905 yılında batan geminin, 130 milyar dolar değerinde altın taşıyor olabileceğini iddia etmişti.

Vira Haber