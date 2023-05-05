Bayburt'ta İlkbahar Yağışları Çiftçiye Umut Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 kasım, aralık ve 2023 ocak aylarını kapsayan 3 aylık kuraklık haritasında "olağanüstü kurak" ve "çok şiddetli kurak" olarak tanımlanan Bayburt'ta, bahar aylarında devam eden yağışlar çiftçiye umut oldu.

Kentin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan ve sonbaharda yüzde 35'lere kadar düşen Demirözü Barajı'ndaki doluluk, yüzde 80'e ulaştı. Yaklaşık 20 bin dekar tarım arazisine hayat veren Mehmet Aslan Barajı'nın su seviyesi de aynı şekilde yüzde 80'i buldu.

Birçok göletin yüzde 100 dolduğu ve fazla suyun tahliyesine başlandığı bölgede, etkili yağışlarla Çoruh Nehri'nin debisi de yükseldi.

"Ekonomik değeri daha yüksek ürünler yetiştiriliyor"

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, vatandaşın en büyük geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu, dolayısıyla baraj, gölet ve akarsulardaki su seviyesinin çiftçinin geçimi için hayati önem taşıdığını söyledi.

Bu yıl kuraklığı hissettiklerini vurgulayan Yıldırımtepe, "Bayburt çok yağış alan bir il ama bu yıl kış aylarında pek kar yağmadı ve kuraklık söz konusuydu. Bizim de kaygımız vardı. Çok şükür mart ve nisanda yağan yağmur barajlarımızı doldurdu, topraklarımızı da suya doyurdu. 2023 yılının bereketli olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Yıldırımtepe, son yıllarda kentte özellikle baraj ve göletler sayesinde sulu tarım yapıldığına işaret ederek, Demirözü ve Mehmet Aslan Barajı'nın sulu tarım açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bayburt'ta on binlerce hektar alanın sulanmasını sağlayan Demirözü Barajı'nın önemine dikkati çeken Yıldırımtepe, "Bu alanda üretim deseni de değişti. Ekonomik değeri daha yüksek ürünler yetiştiriliyor. Bu ay da devam eden yağışlarla yüzde 100'e yakınının dolması bekleniyor. O bölgedeki arazide yaz boyunca sulama sıkıntısı yaşanmayacak." diye konuştu.

Yıldırımtepe, Mehmet Aslan Barajı'nın da aynı durumda olduğunu, bu baraj sayesinde verimli toprakların sulandığını söyledi.

Sulama inşaatı devam eden Kırklartepe Barajı'nın da önemli olduğunu dile getiren Yıldırımtepe, çalışmalar tamamlanınca verimli topraklara hayat vereceğini kaydetti.

Yıldırımtepe, sulu tarım bölgesinde daha çok patates, yem bitkisi ve mısır gibi endüstriyel ürünler yetiştirmeye başladıklarını belirterek, "Sulamayla birlikte artış oldu çünkü sulamanın olduğu yerlerde planlama kolay oluyor. Eğer suyunuz varsa, planlama yapıp ürününüzü ona göre ekiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin, kışın kuraklık nedeniyle tedirgin olduğunu ancak ilkbahardaki yağışlarla birlikte planlama yaptıklarını aktaran Yıldırımtepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart ve nisanda barajlardaki durum kendini gösterince çiftçimiz planlamayı yapıp, sulu tarımda sıkıntı çekemeyeceğini anlayıp ona göre yem bitkisine ve şeker pancarı ekimine yöneldi."

"Çiftçilerimize, suyu israf etmeden kullanmalarını önemle hatırlatmak istiyoruz"

DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur da son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık periyodunun, Bayburt'u da etkilediğini söyledi.

Kış aylarındaki kuraklığın ardından ilkbaharın yağışlı geçtiğini ifade eden Adanur, şöyle devam etti:

"Bayburt'ta son yağışlarla birlikte baraj ve göletlerimizdeki suyun düzeyi iyi miktarlara geldi. Özellikle en büyük barajımız olan Demirözü Barajı'mızda yüzde 80 seviyelerine ulaştık. Yine Mehmet Arslan Barajı'mızda yüzde 80'e ulaştık. Sarımeşe Göleti'nde de yüzde 100 seviyesine ulaşarak fazla suyun tahliyesine başlandı."

Adanur, suyun önemine işaret ederek, "2023 sulama sezonu öncesinde de çiftçilerimize, suyu israf etmeden kullanmalarını önemle hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Vira Haber