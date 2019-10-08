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Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

BUDO, İstanbul-Bursa arasındaki bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 16.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Vira Haber

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