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Bazı İDO Ve BUDO Seferleri İptal Edildi

Bazı İDO Ve BUDO Seferleri İptal Edildi

İDO, BUDO ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa; 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu, Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.

Vira Haber

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