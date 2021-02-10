Bazı İDO Ve BUDO Seferleri İptal Edildi
İDO, BUDO ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa; 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu, Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.
BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.
Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.
Vira Haber
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