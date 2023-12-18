Begüm Şirketler Grubu’ndan Coşkulu Kutlama

Mercedes Benz Motor Yatları Lansman Gecesi Türkiye'nin bayrağını denizcilikte gururla dalgalandıran Begüm Şirketler Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Begüm Şirketler Gurubu’nun kurucusu Begüm Doğulu, “Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşadığımız bu yıl, dünyanın en prestijli markalarından biri olan Mercedes Benz motor yatlarının Türkiye Distribütörlüğü'nü almak, şirketin başarısını daha da anlamlandırdı” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik vizyonuyla ilerleyen Begüm Şirketler Grubu, yüzde yüz Türk sermayesiyle yurt dışında gururla temsil edilen milli bir firma olarak öne çıkıyor. Etkinlik, Begüm Şirketler Grubu’nun tanıtım videosu ile başladı, ardından Mercedes Benz Motoryatları Dünya Temsilcisi Ron Gibbs, SinoSec Türkiye Temsilcisi John Dagklis ve Superyacht Summit Türkiye'nin organizatörleri Oğuz Bilgin ve Bogdan Gusarev'in konuşmalarına yer verildi.

Begüm Şirketler Grubu'nun kurucusu ve denizcilik sektörünün öncü isimlerinden Begüm Doğulu'da organizasyonda sahneye çıktı ve kısa bir konuşma yaptı. Begüm Doğulu konuşmasında geceye katılan davetlilere geldikleri için teşekkürlerini sundu. Yat sektörüne yönelik çalışmalarından ve kendileri ile ilgilendikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Begüm Doğulu; “Tamamen Türk sermayesi olan şirketimizin gün geçtikçe büyümesi bizi gururlandırıyor. Mercedes Benz Motor Yatları ile daha da büyüdük” şeklinde konuştu. Davete katılan, katılamayan ama mesaj gönderen devlet büyüklerini, misafirleri ve basın mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlayan Begüm Doğulu şunları söyledi: “Hem yıl sonu sebebiyle böyle bir yılbaşı partisi organize etmek istedik, hem de şirketimizde yaşadığımız güzel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak istedik. Mercedes Benz Motor Yatları’nın Türkiye distribütörlüğünü aldık. SinoSec Siber Güvenlik Sistemleri ile Türkiye’deki işlerin takibini yapmayı üstlendik. Yat limanlarındaki güvenlik sistemlerini en son teknoloji ile donatmak üzere büyük bir şirket kurduk. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik.”

Etkinliğin devamında, Enbe orkestrası performansıyla davetlilere eğlence dolu bir gece yaşattı.

www.virahaber.com