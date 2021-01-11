Belediyeler Yeşil Şehirler İçin Fikirlerini Yarıştıracak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), kentleşme ile ortaya çıkan sorunların çözümü veya etkilerinin azaltımı amacıyla “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” düzenliyor.

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de yerleşik nüfusun yaklaşık %76’sı kentsel alanlarda yaşamakta. Sürekli artan kentsel nüfus ve göç birçok çevre sorununu da beraberinde getirmekte. Kentleşme ile ortaya çıkan bu sorunların çözümü veya etkilerinin azaltımına dair yerel yönetimler politikalar ve projeler hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) de “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” düzenliyor.

TOPLAM 5 MİLYON 100 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

TBB’den yapılan açıklamaya göre, “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” için başvurular 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, “yesilsehir.tbb.gov.tr” adresli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışmada başarılı bulunan projelere toplam 5 milyon 100 bin TL ödül dağıtılacak.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecek. Her belediye kategori ayırt olmaksızın sadece tek başvuru hakkına sahip olacak.

Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada başvurular 31 Ocak 2021 tarihine kadar alınacak. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk üç belediye ödüllendirilecek. Ödül, her kategoride seçilen üç projenin her birine 100.000 TL olacak. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecek.

İkinci aşamada başvurular Kasım 2021 tarihine kadar teslim edilecek. Yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan her kategorideki bir belediye ayrıca ödüllendirilecek. İkinci aşama 2022 yılı Ocak ayında sonuçlandırılacak ve ödül tutarı kategori başına 500.000TL olacak.

YARIŞMA TÜM BELEDİYELERİN KATILIMINA AÇIK

Tüm belediyelerin katılımına açık olan yarışma ile belediyeler tarafından kentsel sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilen projelerin desteklenmesi, şehirlerdeki kentsel çevre ve yaşam kalitesinin artırılarak beraberinde kent ekonomilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Vira Haber