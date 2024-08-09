“Benim Gözümden Mersin Marina” Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Mersin Marina’yı misafirlerinin gözünden tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan fotoğraf yarışmasına başvurular 8 Ağustos itibarıyla başladı. Mersin Marina’nın tüm faaliyetlerini konu alan “Benim Gözümden Mersin Marina” fotoğraf yarışmasına yaşam merkezi, çekek alanı ve liman alanından kadrajları içeren eserler ile katılım sağlanabilecek. 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılım sağlayabileceği yarışmaya eserler, www.mersinmarina.com.tr adresi üzerinden 9 Eylül tarihine kadar çevrimiçi yüklenebilecek.

Seçici kurulun yarışma sonundaki değerlendirilmelerine göre ilk 20 eser Mersin Marina’nın ana koridorunda 2 hafta boyunca eser sahiplerinin ismi ile sergilenecek. İlk 12 eser “Mersin Marina 2025” takvimini süsleyecek ve takvimin birer örneği eser sahiplerine hediye edilecek. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilecek eserler ise sergi girişinde konumlandırılacak ve bu eser sahiplerine sergi açılışında plaket takdim edilecek.

Vira Haber