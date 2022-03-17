Benzin ve Motorine Yeni İndirim Geldi

Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzin ve mazot fiyatlarında yaşanan gerileme sürüyor.

Son gelen indirim ile birlikte benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen üçüncü indirim oldu.

Son gelen indirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 10 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 70 Kuruşa geriledi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 18 lira 20 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 18 lira 21 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.