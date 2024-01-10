Beşiktaş Shipping’den Patlamaya İlişkin Açıklama

Beşiktaş Shipping’e ait M/T Torc adlı kimyasal tankerin makine dairesinde patlama meydana gelmişti. Patlama sırasında orada bulunan 2. Mühendis Mehmet Altaş hayatını kaybetti.

Beşiktaş Shipping konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde :

İşletmemiz altında bulundan MT TORC gemisinde 08.01.2024 tarihinde Yunanistan’ın Agio Theodoroi limanından İtalya’nın Genova limanına seyir yapmakta iken, saat 14:05 lt (16: 05 İstanbul saati) dolaylarında kazan patlaması yaşanmıştır. Bu patlama esnasında 2. Mühendisimiz Mehmet Altaş ağır şekilde yaralanmıştır.

Kazadan hemen sonra İtalyan Liman Otoriteleri ve Sahil Güvenliği ile Ankara MRCC ve TC Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçilip personelimizin tedavi amaçlı acil tahliyesi talep edilmiş ancak, kısa süre sonra maalesef personelimiz hayatını kaybetmiştir.

Buna müteakip, İtalyan yetkililer tarafından helikopter ile gemiden tahliye organizasyonu iptal edilip, gemimizin İtalya’nın Genova limanına ilerlemesi talimatı verilmiştir.

Şirketimiz sürecin yönetilmesi için Malta Bayrak devleti otoritesi, TC Milano Başkonsolosluğu ve TC Roma Büyükelçiliği ile iletişim halindedir.

Gemimiz 11 Ocak 2024 tarihi sabah saatlerinde Genova limanına varacaktır.

Şirketimiz İtalyan yetkililerin yapacağı soruşturmadan sonra uluslararası uzman kuruluşlara kaza olay analizi yaptırmayı planlamıştır ve neticelerini paylaşacaktır.

Yaşanan hadiseden dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Kardeşimizin acısını yaşıyor, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Vira Haber