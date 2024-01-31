Beşiktaş'ta Ana İsale Hattı Patladı

Edinilen bilgiye göre Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patladı. Ortalık göle dönerken, trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri hatta çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Bazı iş yerlerinin ise su ve kumla dolduğu öğrenildi.

Vira Haber