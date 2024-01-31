Beşiktaş'ta Ana İsale Hattı Patladı
Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattının patlaması sonucu ortalık göle döndü. Bazı işyerleri kumla doldu.
A+A-
Edinilen bilgiye göre Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patladı. Ortalık göle dönerken, trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri hatta çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Bazı iş yerlerinin ise su ve kumla dolduğu öğrenildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler : Beşiktaş, Ana İshale Hattı, Ortaköy
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.