Beşiktaş'ta İki Tekne Yanarak Kül Oldu

Beşiktaş Bebek sahilinde 3 milyon değerindeki iki teknede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tekneler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından denize gömüldü.

Olay sabah saat 07.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahilde bulunan teknelerin birinde yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından yanındaki tekneye de sıçramasıyla birlikte iki tekne de alev alev yanmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalar başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürtülen iki tekne kullanılmaz hale gelirken, ikisi de denize gömüldü.

Öte yandan polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Vira Haber