Beykoz Açıklarında Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı
Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Poyrazköy Limanı'na çekildi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Riva önlerinde makine arızası yapan tekneye ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildi" bilgisi verildi.
Vira Haber
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Etiketler : beykoz, kegm, istanbul boğazı
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