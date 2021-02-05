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Beykoz Açıklarında Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı

Beykoz Açıklarında Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı

Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Poyrazköy Limanı'na çekildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Riva önlerinde makine arızası yapan tekneye ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildi" bilgisi verildi.

Vira Haber

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